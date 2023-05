Luc-la-Primaube. Collecte de souvenirs pour les Journées du patrimoine

Dans le cadre des Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre, François Brossard fait appel aux souvenirs des habitants de la commune. Les particuliers qui ont conservé de précieux souvenirs dans leur grenier ou au fond d’un placard sont invités à lui transmettre pour enrichir la mémoire collective, des manuscrits, photos, cartes postales, souvenirs d’école, activités diverses, coupures d’anciens journaux, citations, dessins, carnet de notes, simples lettres rédigées sur du papier déchiré, ouvrages ou autres documents ainsi que des témoignages d’anciens ou souvenirs écrits après la guerre… Ou s’inscrivant dans un patrimoine mémoriel concernant le village de La Capelle St-Martin, les quartiers de l’avenue de Rodez, l’avenue de Toulouse ou encore l’avenue de Cassagnes… Ils compléteront ainsi les documents déjà collectés par l’association "Le Clocher Saint-Martin", partenaire des Journées du patrimoine avec la municipalité de Luc-la-Primaube. Ces documents seront scannés et partagés au cours d’une rencontre conviviale et conservés par leur propriétaire. S’adresser à François Brossard au 06 43 89 86 94.