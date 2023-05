Football : Saint-Affrique II relégué en D2, Luc-Primaube II sauve sa peau en D1… temporairement

La dernière journée de Départemental 1 en Aveyron a lieu ce week-end. Voici ses enseignements défintifs... ou presque.

Ce sont les vacances pour une grande majorité des footballeurs de l’élite départementale qui disputaient la dernière journée, ce samedi soir. En attendant la dernière rencontre, demain après-midi, entre Le Buisson et Aguessac. Un point suffira aux Lozériens pour valider l’accession en R3 sur leur pelouse. Dans ce cas, la reprogrammation à venir d’Espalion-Le Buisson comptera même pour des prunes.



En bas du classement, les réservistes primaubois ont fait le casse de la soirée en s’imposant à Villefranche (1-4). Et en profitant de la défaite de leur concurrent au maintien, Saint-Affrique II, à domicile face à Saint-Georges (1-4 également). Résultat : les hommes de Lebreil sauvent leur peau temporairement dans l’élite. Temporairement, car ils devront encore attendre quinze jours et la fin du championnat de R3 pour fêter un possible maintien. Naucelle et Salles-Curan étant certains d’être relégués en D1, si un troisième club aveyronnais venait à être dans la charrette, la répercussion se ferait sur le 10e de D1, le LPFC II. Les jaune et vert seront donc supporters de Bassin et de Rieupeyroux qui n’ont pas encore assuré leur maintien en R3, à deux journées de la fin.