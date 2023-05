Guerre en Ukraine : "Bakhmout a été entièrement prise", annonce le chef de Wagner, Kiev dément

Ce samedi 20 mai 2023, le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé la prise totale de Bakhmout par le groupe paramilitaire russe, mais l'Ukraine a rejeté cette affirmation et déclaré que les combats se poursuivaient. Cette ville de l'est du pays fait l'objet de violents combats depuis plusieurs mois.

Le chef du groupe mercenaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué, samedi 20 mai 2023, le contrôle total de la ville ukrainienne de Bakhmout, théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, le 24 février 2022.

En vidéo

Evguéni Prigojine a fait cette déclaration dans une vidéo où il apparaît en tenue de combat devant une ligne de combattants brandissant des drapeaux russes et des bannières de Wagner. "Aujourd'hui, à midi, Bakhmout a été entièrement prise", a-t-il dit. Evguéni Prigojine a ajouté que ses forces se retireraient de la ville à partir du 25 mai pour se reposer et se renouveler.

"Nous avons pris toute la ville, de maison en maison", a-t-il également déclaré, alors que des explosions lointaines pouvaient être entendues dans la vidéo.

officially:

Russian Wagner units liberated the entire city of Bakhmut. pic.twitter.com/bxvRnL02Kx — Spriter (@Spriter99880) May 20, 2023

Journée charnière

Le porte-parole de l'armée ukrainienne, Serhi Cherevatyi, a déclaré que ces affirmations étaient fausses et que les unités de Kyiv continuaient à se battre. Le ministère de la Défense a cependant qualifié la situation de "critique".

Volodymyr Zelensky participe en personne au sommet du G7, qui se tient au Japon, depuis le vendredi 19 mai 2023. De nouvelles sanctions contre la Russie doivent être prononcées, alors que Joe Biden a donné le feu vert pour la livraison d'avions de combat F-16 en Ukraine.