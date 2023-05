Decazeville. Le Sporting cajole ses bénévoles

Au terme d’une saison exemplaire, terminée mi-avril avec une excellente septième place, à deux points seulement du dernier qualifié, le Sporting avait prévu une journée des bénévoles le dimanche 14 mai dont le coprésident Frédéric Mathou ne manque pas de préciser que "cette journée a été mise en place pour montrer notre gratitude à tous les bénévoles qui œuvrent, passent du temps et mettent toute leur énergie, tout au long de l’année, pour que ce club fonctionne bien".

Une centaine de bénévoles, dirigeants et joueurs ont répondu présents et manifesté un grand plaisir à se retrouver autour du repas dressé par Philippe Astor avec crudités – charcuterie, cuisse de porc au feu de bois – gratin dauphinois et pompe à huile. Pour les coprésidents Patrick Malpel et Frédéric Mathou, "c’est une belle réussite même si le temps n’a pas été de la partie. Les animations prévues : pétanque et jeux n’ont pu avoir lieu mais la journée reste très positive." De son côté, Patrick Malpel confirme "le succès de la journée" et regrette "que la Covid ait supprimé ce rendez-vous durant deux ans".