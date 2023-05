Les cours d'adultes de Paris s'adressent à tout le monde

Les Cours d'Adultes de Paris (CAP) s'adressent à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans,

Les Cours d'Adultes de Paris (CAP) s'adressent à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, parisiennes ou non, dans la limite des places disponibles. Les inscriptions pour les formations dans le secteur de l'environnement sont ouvertes jusqu'au 31 mai.

Le service des Cours d’Adultes de Paris (SCAP) est présent dans les 140 écoles et collèges parisiens, qu’il s’agisse d’une formation s’inscrivant dans un projet professionnel ou destinée à élargir le champ de ses connaissances. Les cours sont réservés exclusivement aux adultes de 18 ans et plus.

La qualité des formations des Cours d'Adultes de Paris est garantie par 850 formatrices et formateurs experts qui travaillent chaque soir dans les 140 écoles et lycées où se déroulent les cours.

Les auditrices et auditeurs des formations ont toutes et tous un point commun qui les rassemble : la volonté d’apprendre, de se dépasser pour acquérir de nouveaux savoirs et progresser dans leur vie personnelle et professionnelle.