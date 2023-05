Espalion. L’histoire des JO avant ceux de Paris 2024

Bernard Maccario, docteur en Sciences de l’éducation de l’université de Paris V, a animé mardi soir, une passionnante conférence, illustrée de diapositives, sur "L’invention des Jeux Olympiques".

Jean-Claude Ausseil, représentant l’association Renaissance du Vieux Palais, rappelait que cette soirée était organisée dans le cadre du label "Sport et culture" et de la labellisation d’Espalion, centre de préparation aux jeux Olympiques Paris 2024, pour le tennis de table et le handball, et remerciait de sa collaboration Bernard Maccario, auteur de plusieurs livres sur le sport, président du Cercle de Coubertin Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans l’assistance qui aurait mérité d’être plus fournie, on remarquait la présence d’Évelyne Douls, présidente du CDOS Aveyron, de Pierre Plagnard et d’Abderrahim Bouchentouf, représentant la municipalité.

Le conférencier parle ensuite de ce qu’il appelle "De l’invention à la réinvention des Jeux Olympiques".

Les jeux de la Grèce antique

Les premiers jeux de la période antique débutent en 776 avant Jésus Christ par quelques épreuves : course de vitesse, endurance, lancers, saut en longueur, pugilat, course de chars de chevaux. Un programme plus complet s’instaure vers 500 ans avant J.-C. Ces épreuves sportives étaient enracinées dans des lieux sanctuaires consacrés à des divinités. La notion de record n’existait pas ; les pratiquants avaient le corps nu ; certains athlètes ont été honorés par une statue. La dernière édition a eu lieu en 390.

Renaissance au XIXe siècle

Plusieurs facteurs concourent à ce retour : des fouilles suscitent un intérêt particulier ; la Grèce est libérée après la domination ottomane ; des théories d’exercices physiques émergent dans l’éducation ; de grands rassemblements universels voient le jour en Europe. En 1796 se déroule la 1ère Olympiade de la République. "Plus vite, plus haut, plus fort" : des compétitions ont lieu en Angleterre, en France où l’on utilise le système métrique et le chronomètre. La Grèce retrouve l’esprit des jeux Olympiques. En 1888, sont organisés les premiers championnats de France d’athlétisme.

La campagne de Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin souhaite créer une sorte de fédération sportive scolaire. À défaut, avec l’Union des fédérations sportives, il avance l’idée de rétablir les Jeux Olympiques à l’international, qu’il fait adopter à l’unanimité le 23 juin 1894 lors du congrès international sur l’amateurisme, à la Sorbonne.

Les Olympiades modernes

Retour aux sources : les premiers Jeux se déroulent à Athènes où le premier marathon connaît un grand succès populaire. Paris prend le relais en 1900, mais ces "faux jeux" sont absorbés par l’exposition universelle. Viennent ensuite Saint-Louis (États-Unis), Athènes à nouveau, Londres… Paris en 2024.

Pierre de Coubertin qui décédera en 1937 a su réinventer et organiser les Jeux Olympiques qui prennent une envergure mondiale, tout en restant fidèles aux valeurs de la jeunesse : éducation, humanisme, et pacifisme.

Débat

Une discussion avec l’assistance a prolongé cette soirée, avec notamment des questions sur la présence des femmes, la participation des pays d’Afrique et d’Asie, les Jeux d’hiver, les produits licites et illicites, les enjeux des prochains Jeux Olympiques à Paris.