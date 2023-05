Occitanie : "Entrer dans le dico, c'est incroyable, je ne m'y attendais pas" : la nouvelle consécration pour le chef Gilles Goujon

Consacré par le Michelin, le Gault&Millau et les palmarès internationaux (La Liste, Triadvisor, etc.), décoré de la Légion d'honneur, sacré Meilleur ouvrier de France, popularisé par le petit écran (Top Chef, Masterchef, Le Combat des régions...), le talent de Gilles Goujon a été célébré de mille manières ces dernières années. À partir du 24 mai, le chef de l'auberge du Vieux-Puits de Fontjoncouse entre aussi dans le dictionnaire. Entretien.

Vous entrez dans le dictionnaire, votre nom figurera dans l’édition 2024 du Petit Larousse illustré, attendue le 24 mai. Comment reçoit-on ce type d’honneur ?

C'est incroyable, je suis sans voix. Goujon y figurait déjà mais dans les poissons de rivière (rires).

C'est un grand honneur. Je ne pensais même que cela pouvait être possible. Quand je repense à mon parcours, j'étais un enfant tellement malheureux, de 10 ans à 18 ans, après la mort de mon papa, j'étais un gamin assez perturbé, au fond de la classe. J'en voulais à la Terre entière. Je n'étais pas un très bon élève et je me retrouve des années plus tard dans le dico, après tout le souci que j'ai donné à ma mère,... Mon regret c'est qu'elle ne soit plus là, mais je me dis que de là-haut, elle le voit.

J'ai envoyé un petit mot au Larousse pour les remercier et leur dire que je saurai me montrer digne de ça. Dans le courrier que j'ai reçu du comité de sélection, ils parlent de mes qualités professionnelles, mais aussi personnelles, cela veut dire aussi mes valeurs, cela me touche beaucoup.

Comment l'avez-vous appris ?

Je ne m'y attendais pas. J'ai reçu des SMS de félicitations, car un article du Figaro venait d'annoncer que je faisais partie des personnalités qui entraient dans le Larousse avec Stromae. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite j'ai reçu un mail de la directrice du Larousse...

J'ai pensé d'abord à mon papa, à ma maman et puis j'ai vu la fierté dans les yeux de mes enfants et de Marie-Christine (son épouse, NDLR).

C'est aussi la consécration d'un parcours. Que vous inspire-t-il, trente ans après l'ouverture de l'Auberge du Vieux-Puits de Fontjoncouse (Aude) ?

C'est un parcours de labeur, de chemins caillouteux. Ce métier m'a apporté des moments de joie, mais l'arrivée à Fontjoncouse a été dure : le démarrage compliqué, la galère pendant des années, pas de clients, les étoiles Michelin qui ne tombaient pas. Mais Marie-Christine croyait en moi et on s'est accrochés comme des fous. Et après la première étoile, en 1997, le ciel a commencé à s'éclaircir.

Vous croulez désormais sous les honneurs le Michelin, le Gault et Millau, 2e au classement mondial de la Liste, meilleur restaurant du monde Tripadvisor... Quelle est votre plus grande fierté de chef ?

En tant que chef, ce sont mes trois étoiles Michelin, c'est mon combat.

Les goûts de Gilles Goujon Son plus grand souvenir à table "Mes repas du dimanche, avec ma mère. La nappe bien faite, le fond de verre de vin auquel j'avais droit même à 10, 11 ans, les pommes de terre brulées de ma mère, qui les ratait tout le temps..." Sa sortie restaurant "Il y a un restaurant que j'aime bien, c'est l'Alternative (son deuxième restaurant), à Béziers (Rires) Il y en a plein dans la région, même sans être gastro, il y a deux adresses dans l'Aude qui sont extraordinaires : les Grands Buffets, qui vont de record en record, c'est un phénomène unique en France grâce à Louis Privat, l'homme des challenges, et Pierrot à Vinassan." Son marché "Je vais beaucoup au marché de Lézignan-Corbières (Aude), le mercredi, et les Halles de Narbonne sont fantastiques. C'est un lieu de vie, de rencontre et de gastronomie, c'est incroyable." Son plaisir gourmand "J'adore la tielle sétoise. Quand on avait 17 ans, avec Marie-Christine, on partait sur ma 125 de Béziers, on allait à Sète pour en manger une. Je suis toujours capable de faire les quarante bornes pour aller manger une tielle."

Comment la cuisine s'est-elle imposée à vous ?

Dès l'âge de 15 ans, j'aimais recevoir les copains, je leur bricolais un gratin de macaroni. Et puis j'ai travaillé comme serveur pendant les vacances dans un restaurant de Valras et avec ma mère qui faisait des extras parce qu'elle n'y arrivait pas, seule avec ses trois enfants.

Je travaillais avec elle au Palais des congrès de Béziers, dans des mariages et j'entendais tous les serveurs répondre au chef "Oui chef !" Le travail de cuisinier me plaisait, ce respect du chef aussi et on avait autour de nous, dans les mariages, les banquets, des gens heureux, qui nous le renvoyaient comme un miroir. Moi qui étais si triste, j'étais devenu marchand de bonheur.

J'ai décidé alors d'entrer en apprentissage, je suis allé à l'ANPE, il y avait trois petites annonces accrochées avec des pinces à linge, je suis reparti avec, je me suis dit, comme ça, on ne me prendra pas ma place (rires).

Et je me suis présenté en costard cravate, je n'avais pas 16 ans, ils me regardaient avec des yeux écarquillés; et au bout d'un quart d'heure j'étais pris au buffet de la gare de Béziers et au grand hôtel du Midi. L'aventure a commencé là, moi qui étais rebelle, j'ai appris avec un chef dur, la rigueur, l'ordre. Et un jour on a vu Paul Bocuse à la télé et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire, cuisiner.

Deux ans plus tard, j'ai gagné le concours de meilleur apprenti et en repartant en voiture avec ma mère, elle m'a appris que mon père, qui était pilote de chasse, voulait être cuisinier lui aussi quand il était jeune. Ce jour-là, je me suis senti pousser des ailes.

Aujourd'hui, il vous reste des rêves à réaliser ?

C'est de transmettre tout ce que je sais à mes enfants, essayer de passer le maximum de temps avec eux, pour échanger. Des fois, je suis un peu étouffant, comme les mamans juives, ou pied-noir dans les films...

Il y a deux ans, mes fils m'ont dit qu'ils voulaient reprendre, cela se fera progressivement, mais j'ai 61 ans, tôt ou tard, il faudra qu'ils me remplacent complètement.

On dit parfois : si tu n'as pas transmis tout ce que tu sais à au moins une personne dans ta vie, tu as raté ta vie. J'essaie de ne pas rater la mienne.

Une carte personnelle Quel cuisinier est-il dans l'intimité ?

"En général, c'est moi qui cuisine, ma femme doit me supporter aussi à la maison quand je suis en train de mettre le souk dans la cuisine, d'en mettre de partout... Finalement, des fois je crois qu'elle préférerait faire la cuisine elle même... (Rires) Mais c'est la même passion qui m'anime. Quand j'ai cuisiné toute la semaine pour tes clients, j'ai envie de le faire aussi pour ma famille. Si je fais un poulet, une épaule d'agneau, j'ai envie que la cuisson soit parfaite..." Que représente pour lui le moment du repas ?

"C'est un moment de convivialité, je ne supporte pas de manger seul. C'est un moment de joie, de partage, où on rigole. D'ailleurs quand on vient manger à l'auberge, il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi l'environnement. Ce n'est pas guindé chez nous, c'est un peu la fête, ça discute, les serveurs plaisantent avec les clients, comme dans sun restaurant familial, tout en proposant de la très haute gastronomie. Parce que je pense que le repas, c'est ça, c'est aussi ce qui se passe autour de la table."