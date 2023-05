Paris : découvrez le musée de la vie romantique

Quoi de mieux qu'une pause gourmande pour finir en beauté une visite de musée ? Éphémères ou saisonnières, bon marché ou plus luxueuses, découvrez les terrasses abritées dans de grands musées parisiens !

Quoi de mieux qu'une pause gourmande pour finir en beauté une visite de musée ? Éphémères ou saisonnières, bon marché ou plus luxueuses, découvrez les terrasses abritées dans de grands musées parisiens ! vous trouverez forcément celle qui ravira vos papilles et vous offrira une parenthèse de tranquillité dans de magnifiques lieux.

Rose Bakery

C'est au milieu de l'après-midi que le jardin du musée de la Vie romantique montre son plus beau visage. À ce moment précis, la terrasse du salon de thé Rose Bakery retrouve la quiétude qui lui va si bien. La longue allée bordée d'arbres qui mène au musée forme un rempart efficace contre le bruit de la rue. Et on peut se prendre pour George Sand, qui fut l'une des hôtes les plus assidus de la maison, le temps d'un thé. Une parenthèse historique très agréable.