Police en direct, tourisme et grottes insolites au programme du JT des Territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité.



Le Grand JT des Territoires est diffusé sur TV5 Monde et les chaînes de télévision locales et régionales de la TNT. Il est consacré à l'actualité vue par l'ensemble des médias régionaux.

Au sommaire

POLICE : FILMÉS EN DIRECT

Souriez, vous êtes contrôlé et filmé en direct. C’est une première en France, la ville de la Grande Motte enregistre et retransmet en direct l’intervention de ses agents municipaux. Une nouveauté pour plus de sécurité

TOURISME : PREMIER BILAN POSITIF

Test printanier réussi pour le secteur du tourisme. A deux mois de l’été, les visiteurs sont de retour et profitent des longs week-ends de mai dans les stations balnéaires comme a pu le constater TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest.

COMMERCE : CLIENTS ET PROPRIÉTAIRES

Coopératif et participatif, Tébéo, la chaîne du groupe Télégramme, nous fera, elle, découvrir le fonctionnement étonnant d’un supermarché brestois. Dans les rayons de « Ti coop », les clients sont propriétaires des lieux et bénévoles.

INSOLITE : LES GROTTES DE CHORANCHE

Et en fin de journal nous prendrons la direction de l’Isère, ou plus précisément des grottes de Choranche. Un site extraordinaire dans lequel nous guidera, presque dans le noir, la rédaction de Télégrenoble.