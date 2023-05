Réforme des retraites : est-il toujours possible d'annuler votre demande de départ, et comment faire ?

En raison de l'allongement des durées de cotisation prévu dans la réforme, certaines personnes qui ont déjà demandé à partir à la retraite pourraient avoir une pension réduite.

Comme la réforme des retraites prévoit d'allonger la durée de cotisation d'un trimestre pour pouvoir partir à taux plein à compter de ce mois du 1er septembre, les futurs retraités pourraient toucher une pension moindre. C'est la raison pour laquelle il est possible pour eux de retirer leur demande de départ à la retraite, si elle était prévue avant l'entrée en vigueur de la réforme.

Cela est rendu possible via l'article 7 d'un des décrets d'application de la réforme qui ont été révélés quelques semaines après la promulgation de la loi. On vous explique comment procéder.

Qui contacter et quand ?

C'est auprès de votre caisse d'Assurance retraite qu'il faut se tourner pour annuler la demande de départ à la retraite. Avec ou sans réforme, ce type de démarche est autorisé mais devient très difficile à partir du moment où vous avez reçu la notfication indiquant votre nouveau statut de retraité, puisqu'il agit comme un document officiel.

Retirer sa demande relève dès lors de l'exception, et c'est à la commission de recours amiable de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse) de trancher sur votre cas. Cette année, la réforme des retraites pourraient être un motif valable pour demander l'annulation de votre départ à la retraite.

Lorsque le décret cité plus haut sera publié, les futurs presque retraités auront un délai de deux mois maximum pour faire la demande auprès de la Cnav. Pensez bien à en parler avec votre employeur, notamment si la venue de votre remplaçant était acté.