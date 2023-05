Splendide découverte en Aveyron : la Rando Natura 2000 met la main sur une orchidée très rare en France

Au cours de la rando annuelle organisée sur le site Natura 2000 de l’Ouest Aveyron, une nouvelle orchidée hybride a été identifiée.

Cette année, la "Rando Natura 2 000" organisée par Rural Concept avait lieu le samedi 13 mai 2023. Et elle a réservé une immense surprise aux dix-sept personnes, dont cinq enfants, qui s’étaient donné rendez-vous pour arpenter deux noyaux de la Lande de La Borie.

Un hybride rarissime en France

Au milieu du fameux site classé caractérisé par ses pelouses sèches ou colonisées par le buis et le genévrier et ses zones boisées dominées par le chêne pubescent, un des participants a fait une découverte incroyable : une Serapicamptis Complicata, un hybride très très rare en France !

"Je n’en avais encore jamais vu !" s’enthousiasme Emmanuel qui a juste accepté de montrer la photo. Par précaution, le site de la trouvaille ne sera pas divulgué. Ce sera donc le petit secret des chanceux qui s’étaient inscrits à la rando Natura 2000. Et ils en sont revenus avec bien d’autres souvenirs en tête. "Notre intérêt s’est surtout porté sur les deux secteurs qui ont fait l’objet de travaux d’aménagement d’accessibilité aux agriculteurs et au public", précise Emmanuel Gilhodes, chef de projet Ecologie et Environnement, qui conduisait la randonnée.

Quinze espèces d'orchidées sauvages

Pour mémoire, plusieurs hectares de pelouses, fermés par le développement envahissant de buissons, ont été réouverts par la municipalité, très engagée sur le sujet, pour permettre une activité pastorale dont on sait qu’elle favorise la biodiversité typique du lieu. "Tout en ajoutant une plus-value au site et en diminuant les risques d’incendie", complète l’animateur.

Au gré de la balade, outre la Serapicamptis Complicata, les participants ont découvert quinze espèces d’orchidées sauvages et le fameux pistachier térébinthe des régions méditerranéennes, une rareté dans le département ! Mais aussi quantité de papillons, d’insectes et d’enseignements sur les reptiles qui peuplent la lande.