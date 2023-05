Sur l'Aire du Viaduc de Millau, l'espace gourmand attend des repreneurs

Six mois après le départ des Bras, l’espace gourmand de l’aire du Viaduc reste inoccupé.

Vraisemblablement, la succession de la famille Bras au sein de l’espace gourmand de l’aire du Viaduc de Millau, n’est pas chose aisée. Pour preuve, le nouveau rebondissement dans le feuilleton qui occupe le Département et d’éventuels repreneurs depuis plus de six mois.

Un contretemps qui concerne plus spécifiquement l’un des candidats à la succession, le Millavois bien connu dans le monde de la restauration du Sud-Aveyron, Guilhem Bouard. Unique prétendant du dernier appel d’offres lancé en début d’année, l’homme à la tête d’Auguste, nouvelle pizzeria millavoise implantée le long de la RD 809, a finalement reçu une fin de non-recevoir pour la période 2023-2028, durée initiale d’occupation imaginée par le conseil départemental - actuel propriétaire des lieux - pour pallier le départ de la famille Bras qui après seize années d’exploitation a préféré jeter l’éponge.

« Problèmes juridiques »

« Entre la distance - j’habite à Laguiole - les problématiques nouvelles, la gestion des fournisseurs, la hausse du coût des matières premières, les difficultés aussi pour trouver du personnel, je préfère aujourd’hui changer de voie », avait expliqué Astrid Bras, gérante de l’espace gourmand depuis trois années. Si, depuis, les candidats ne se bousculaient pas au portillon, le dossier du Millavois n’a pas pour autant été couronné de succès. Tant s’en faut. En cause, des « problèmes juridiques », fait valoir le restaurateur sans pour autant en connaître précisément la teneur.

« Mini appel d’offres »

« Nous avons été convoqués par le conseil départemental qui nous a fait part de ses réserves. Pour plus de prudence, nous avons donc décidé de ne pas aller plus loin sur ce dossier. Je suis restaurateur, pas juriste », confirme Guilhem Bouard qui n’a pas pour autant dit son dernier mot.

Depuis cette nouvelle péripétie, le conseil départemental a publié, vendredi 12 mai, un « appel à manifestation d’intérêt » portant sur « l’autorisation d’occupation du domaine public pour un espace de découvertes gourmandes sur l’Aire du Viaduc ». Un contrat de courte durée, l’idée étant justement d’occuper les lieux pour la période estivale et rassurer des automobilistes qui peinent à comprendre - c’est un euphémisme - que l’aire du Viaduc soit encore et toujours orpheline d’un lieu de restauration, six mois après l’officialisation du départ des précédents locataires.

« Passer de Bras à rien… »

« Nous allons bien sûr nous porter candidat à ce mini appel d’offres sans pour autant décliner le concept que nous avions imaginé au préalable », confirme pour sa part le Millavois qui espère enlever par la suite le prochain contrat d’exploitation qui portera pour une durée de quatre années, renouvelable une fois pour une durée supplémentaire de cinq ans.

Car c’est bien ce qui se profile aujourd’hui. Une fois passée la période estivale, le conseil départemental devra lancer un nouvel appel d’offres pour l’occupation plus pérenne des lieux qui devra entériner définitivement la succession de la famille Bras dont le président du Département pleure encore le départ. En attendant, les automobilistes comme les Aveyronnais qui dès le mois d’avril avaient pris l’habitude de faire une halte dans l’annexe des Bras, dernier bastion du Capucin, cette galette améliorée dont la recette reste jalousement gardée par les chefs nord-aveyronnais, désespèrent toujours. « Je comprends qu’il faille du temps pour trouver un successeur… Bien que six mois me paraît un délai largement suffisant, commente l’un d’eux. Mais passer de Bras à rien du tout, ça ne fait quand même pas très sérieux. »