Onet-le-Château. Une sortie réussie

Samedi dernier, trois groupes de l’école de VTT de Vélo 2000 Onet, ont pris le départ pour une nouvelle session, depuis Druelle.

Les plus jeunes, avec Sébastien et Virginie, sont partis sur le plateau. Ils ont eu un peu de mécanique à faire, mais tout s’est bien passé. Le groupe intermédiaire, avec Christophe, est allé vers Balsac et tous y ont trouvé un peu de boue et quelques flaques ! Enfin, le groupe des grands, moins nombreux, est parti avec Jacques en direction d’Ampiac où ils ont trouvé des descentes rendues techniques par l’humidité. Tout ce petit monde est rentré content, en fin de matinée, au parking de la salle du Bouldou. Rendez-vous samedi 3 juin de 10 h à midi, au terrain de BMX de la Route de la Palmerie (Luc-la-Primaube).