Villefranche-de-Rouergue : un show de danse mêlant hip-hop et bboying pour clôturer la saison culturel

Rendez-vous vendredi prochain pour un show de danse, qui mêle hip-hop et bboying (art du mouvement), pour clôturer la saison des Espaces Culturels

Pour le dernier spectacle de la saison, les Espaces Culturels présentent "Des-Unis" par la Cie Bakhus, le vendredi 26 mai, à 20 h 45, au Théâtre municipal. La compagnie de danse niçoise Bakhus est connue des Villefranchois qui l’ont accueillie plusieurs fois : sur la scène du théâtre avec "A l’ombre de Coré" et lors d’un Festival en Bastides avec "Glaucos".

Spectacle original

De plus, le chorégraphe : Sami Loviat-Tapie a des attaches aveyronnaises ! Ce n’est cependant pas cet argument-là qui a conduit les Espaces Culturels à le programmer mais la qualité et l’originalité des spectacles qu’il crée.

Le titre nous interpelle déjà : les danseurs sont-ils en compétition ou sont-ils unis ? Eh bien, nous allons voir que les cinq danseurs sont l’un et l’autre. La danse est une expression non verbale et c’est par le corps que vont s’exprimer des sentiments variés : difficulté de communiquer, domination, fanatisme, concurrence…

Le hip-hop et plus précisément le bboying (art du mouvement qui mêle acrobatie, rythme, originalité) va leur permettre de jouer à s’unir mais aussi à se désunir avec une maîtrise époustouflante.

Rendez-vous donc vendredi 26 mai, à 20 h 45, au Théâtre municipal, pour une soirée de danse qui ne peut laisser indifférent. Pour ceux qui le souhaitent, deux séances scolaires, ouvertes à tous selon les places disponibles auront lieu jeudi 25 mai à 14 h 30 et vendredi 26 mai à 10 h.

Réservations fortement conseillées auprès des Espaces Culturels au 06 87 95 09 82 ou par mail : billetterie@espaces-culturels.fr

Auprès de l’Office de tourisme au 05 36 16 20 00. Billetterie sur place à partir de 20 h.

