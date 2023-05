Villecomtal. Bienvenue au Café du Dourdou

Même si l’enseigne est restée à l’entrée la même depuis le départ de Hanna, c’est le Café du Dourdou qui vient d’ouvrir sous la conduite de Lucile et Mickaël Martinez. Mickaël a passé son CAP à l’auberge de l’Ady à Valady, son BP au Belvédère de Bozouls, avant de revenir à Valady où il était second de cuisine. De 2021 à 2023, il a travaillé à la Maison de retraite de Saint-Chély-d’Aubrac. Lucile a suivi une formation sur le livre et exercé plusieurs travaux en lien avec ses études et pour les financer. Depuis, elle a travaillé dans plusieurs brasseries et restaurants.

Tous deux cherchaient depuis longtemps un lieu où s’installer à leur compte.

Un agent immobilier leur a présenté Villecomtal. Le village comme le Café des Voyageurs les ont séduits. Ils sont ouverts du mardi au dimanche midi. Actuellement, le bar est ouvert à partir de 7 h 30 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de clients. Le restaurant est également ouvert. Il l’est de midi à 13 h 30, avec proposition d’un menu ouvrier. Le repas du soir, de 19 h 30 à 21 h 30, est à la carte (2 entrées, 2 ou 3 plats, dessert).

Suivant les saisons, la cheminée sera mise à contribution pour la cuisson de certains plats. Tous les légumes, fromages et viandes sont et seront d’origine locale. La qualité de leur accueil, de leur service, leur compétence et leur amour du métier, sont et seront d’excellents tremplins pour l’avenir de Lucile et Mickaël.