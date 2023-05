Olemps. Dernière ligne droite pour s’inscrire au concours des maisons fleuries

Jardinières, jardiniers, vous avez jusqu’au 10 juin pour vous inscrire dans une ou deux catégories du concours des maisons fleuries organisé par la mairie.

Pour rappel : trois catégories sont en compétition : catégorie 1 : maisons avec cour et jardins, pavillons avec balcon et/ou terrasse. Catégorie 2 : les potagers, jardins aromatiques et vergers. Catégorie 3 : arbres, arbustes et massifs remarquables (1 seul sujet) ; cette catégorie remplace celle des immeubles, commerces et balcons. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés d’un bon d’achat à utiliser en pépinière ou jardinerie. Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet de la commune ou en mairie.