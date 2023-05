Dix parcours acrobatiques pour prendre de la hauteur en famille à Combelles

L’entreprise "Vert Tea Jeu" se renouvelle encore une fois cette année. Parcours d’orientation, hébergement insolite, etc., le meilleur reste à découvrir.

La société "Vert Tea Jeu", installée sur un terrain de 2,5 hectares au domaine de Combelles, fête sa sixième saison. Elle s’est dotée, depuis l’année dernière, de dix parcours acrobatiques évolutifs, avec l’ajout d’un circuit ninja pour les plus sportifs. Outre une structure gonflable, un minigolf, un trampoline, des jeux en bois, du paintball, une zone de pique-nique, cinq parcours dans les arbres avec des tyroliennes et un snack, le parc se renouvelle encore cette saison, tout en gardant son esprit familial qui en est l’essence même.

Une nuit insolite à Combelles

Un circuit d’orientation avec quinze balises à trouver grâce à une carte, a été aménagé et adapté à tous les publics. Un moyen également de "faire découvrir les recoins du parc", explique Pascal Bastide, le directeur de la société "Vert Tea Jeu".

Pas moins de dix parcours évolutifs sont proposés sur place pour prendre l’air et s’amuser.

Côté parcours, l’hiver a été propice à des travaux de maintenance et, notamment, à la modification du système d’attache aux arbres afin de les préserver au maximum. Un système de clous vient désormais remplacer les sangles habituellement entourées autour des troncs. "Les arbres sont nos outils de travail, il faut les préserver le plus longtemps possible", confie Pascal Bastide.

La nouveauté de cette saison, et pas des moindres, est la possibilité de passer la nuit au domaine de Combelles. Un hébergement insolite, la cabane du Hobbit, trône désormais au milieu du parc et peut accueillir jusqu’à cinq personnes. L’occasion de "découvrir le lieu autrement et d’en devenir, l’espace d’une nuit, les gardiens". Ce séjour sera possible à partir des vacances d’été.

Il sera bientôt possible de passer une nuit insolite dans cette maison de Hobbit spécialement aménagée.

"Chaque année, on essaie de faire évoluer le parcours, c’est ce qui fait que les gens reviennent", révèle encore le directeur.

Habitant de Montauban, Christophe est venu passer la journée au parc avec sa femme et ses trois enfants, profitant de ce long week-end de l’Ascension. Voulant profiter notamment de la renommée du site et de la diversité des activités proposées. L’opportunité "d’occuper les enfants et de passer une bonne après-midi !"

En pratique : Le parc est ouvert d’avril à octobre. Le mercredi, le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h en basse saison et tous les jours pendant les vacances d’été de 10 h à 19 h. Accessible à partir de 3 ans. Formules de 9 à 22 €. Les réservations pour une nuit insolite seront ouvertes prochainement sur http://vert-tea-jeu.com/. Contacts : 06 81 30 79 22 ; vertteajeu12@gmail.com