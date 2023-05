Football : défaites à Guingamp, les Rafettes devront se battre pour le maintien lors de la dernière journée

Malgré leur revers à Guingamp (2-1) samedi, les Rafettes ont profité de la défaite de Dijon pour rester en dehors de la zone rouge. Il ne leur reste plus qu'un match à jouer pour aller chercher le maintien !

Les protégées de Mathieu Rufié avaient l'opportunité de valider leur maintien en D1 sur la pelouse du Roudourou de Guingamp, samedi en début d'après-midi. Pour cela, il leur fallait s'imposer et espérer une défaite de Dijon dans le même temps. Cette deuxième condition a été remplie. Pas la première...

Il faut dire que les choses avaient mal commencé pour Rodez. Après seulement 17 minutes de jeu, une action gag a mené au but contre son camp d'Éloïse Sévenne, rendant la tâche plus que compliquée aux Ruthénoises. Mais à peine 10 minutes plus tard, la fille en forme du club du Piton, Océane Saunier, est venue redonner un peu d'espoir aux siennes !

Pour les Rafettes, ce point du match nul aurait été un immense pas vers le maintien. Mais ces dernières ont craqué à un quart d'heure du terme, sur un penalty de Lahmari. L'arbitre de la rencontre ayant estimé que Sofia Guellati avait été coupable d'une main dans la surface.

Tout se jouera donc à Paul-Lignon, samedi prochain, face au Paris FC. Les sang et or restent, en tout cas, en ballottage favorable pour le maintien. Et ce, malgré la défaite !