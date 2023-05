Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La fête de l’estive dans les starting-blocks

Les coprésidents de l’association des éleveurs Aubrac du pays d’Olt, Jean-Pierre Niel et Privat Serres, ont réuni dernièrement les représentants de la mairie, des éleveurs aubrac, des transhumants de l’association Rand’Olt, de l’office de tourisme local pour faire le point sur l’organisation de la prochaine fête et marche de l’estive qui se déroulera du 26 au 27 mai prochains.

Si l’organisation est bien rodée, il reste à peaufiner quelques détails, mais tout sera prêt pour accueillir les visiteurs en toute convivialité et sécurité.

Au programme de cette année : vendredi 26 mai, journée découverte dès 9 heures avec départ en bus ; 10 h 30, découverte d’un élevage sur le causse ; 13 heures, repas (aligot-saucisse) ; 15 heures, rencontre d’une famille d’éleveurs sur l’Aubrac ; retour vers 16 h 30. Les chiens ne sont pas autorisés. Tarifs : 32 €, 20 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Samedi 27 mai : rando derrière les troupeaux de Saint-Martin-de- Lenne à Saint-Geniez (12 km). 7 h 30, départ de la rando + repas aligot + visites + retour en bus. Réservation obligatoire au 05 65 70 71 30.

Un marché de l’Aveyron et producteurs de pays, avec animations folkloriques aura lieu durant toute la matinée, avec passage des troupeaux (sous réserves). Six troupeaux feront une halte place du Général-de-Gaulle, de 8 heures à 11 heures.

Marche de l’estive

Petits marcheurs, tarifs : 18 € et 8 € (-10 ans) : 6 km pour 250 m de dénivelé positif sur sentier difficile et caillouteux. Départ à 13 h 30 de la place du Général-de-Gaulle. Départ en bus pour Rieuzens. Randonnée vers la Croix des Vergnes. Marcheurs confirmés, tarif 18 € (17 km pour 850 m de dénivelé positif sur sentier difficile et caillouteux). Départ 9 heures de la place du Général-de-Gaulle. Pour le déjeuner : prendre son repas tiré du sac. Les marcheurs pourront assister à l’arrivée d’un troupeau vers 16 heures à la Croix des Vergnes, avec goûter et retour en navette à partir de 17 heures. Inscriptions obligatoires.

Informations et inscriptions 05 65 70 43 42, 05 65 47 82 68, 05 65 70 71 30, 05 65 47 67 31 ou www.causses-aubrac-tourisme.com