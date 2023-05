Onet-le-Château. La marche solidaire "Run and Trail" aura lieu à Vabre le 2 juin prochain

Dans le cadre de la 4e édition nationale du "Run and Trail" qui se tiendra du 2 au 4 juin, la délégation APF France handicap de l’Aveyron, associée au comité départemental Handisport, propose une marche solidaire le 2 juin, à Vabre, de 14 heures à 17 heures.

L’objectif de cette marche solidaire ouverte à tous est de favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap et promouvoir la pratique de sport inclusif. Nul besoin d’être un athlète pour participer. Pas de chronomètre, pas de podium, venez simplement partager un moment sportif et festif !

Fauteuil tout terrain

Pour l’occasion, le comité départemental Handisport mettra à disposition des participants qui le souhaitent des Joëlettes, ainsi qu’un fauteuil tout terrain électrique. De plus, grâce à la participation d’AdaptAuto et Swinup, les participants pourront découvrir le Swincar – le quadricycle électrique tout terrain adapté aux personnes à mobilité réduite, qui offre l’occasion de découvrir un nouvel art de se déplacer en harmonie avec la nature. Attention, le nombre de places est limité. Pour tout renseignement complémentaire et autres inscriptions, contacter Lionel Garric- Salomon par mail à l’adresse llionel.garricsalomon@apf.asso.fr ou par téléphone au 06 72 73 75 95 ou au 05 65 78 98 10.

Recherche de bénévoles

Les frais d’inscription, d’un montant libre, seront intégralement reversés à l’association. Les dons ainsi collectés permettront de financer des actions de proximité pour les personnes en situation de handicap et leur famille.

Par ailleurs, les deux associations recherchent des bénévoles pour accompagner les personnes en Joëlettes, le jour de l’événement. Pour être parmi ces bénévoles et rejoindre ainsi l’aventure, contacter les membres de la délégation au 05 65 78 98 10.