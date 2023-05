Espalion. Les bénévoles ont reçu les tee-shirts et foulards

Tout est prêt pour la 14e édition festive à Espalion. Tee-shirts, gobelets, Nestor d’or, d’argent et de bronze et beaucoup de bénévoles !

Ce vendredi 12 mai l’association "Les souvenirs de Nestor" invitaient leurs bénévoles et les partenaires pour la remise des tee-shirts et des foulards devant les locaux d’Allianz. Soixante-dix bénévoles ont répondu présents pour cette 14e édition du festival ; certains fidèles au festival depuis la première heure et d’autres venus rejoindre cette joyeuse équipe pour leur premier festival.

Les trois Nestor destinés au podium du concours du samedi soir étaient également présentés aux équipes. Rappelons que 10 bandas participeront à ce concours, attendu avec impatience par le plus grand nombre.

Deux partenaires, Allianz et l’entreprise OCD, respectivement sponsors pour les gobelets et les tee-shirts, s’étaient également déplacés pour honorer cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur, autour du pot de l’amitié.

C’est l’aboutissement d’un long travail d’une année pour les organisateurs où rien ne doit être négligé. Recevoir des milliers de visiteurs et 250 musiciens ne s’improvise pas ! Nul doute que leurs efforts seront récompensés par une affluence record et le partage festif et bon enfant de ce festival des bandas qui connaît un magnifique succès aussi bien auprès du public, des bandas que des commerçants et artisans d’Espalion et alentours.

Rendez-vous le samedi 3 juin, à 16 h, devant la mairie pour le début des festivités et pour une fête sans pareille sur tout le week-end dans tout le centre bourg d’Espalion !