Baraqueville. Les visiteurs de la foire à la table de l’ensemble scolaire Notre-Dame

Cette année encore, à l’occasion de la foire de Baraqueville, l’APEL de l’ensemble scolaire Notre-Dame proposait des repas assis qui ont attiré du monde.

Les personnes venues en nombre se restaurer ont une fois encore apprécié le menu en lui-même mais aussi l’ambiance conviviale et intergénérationnelle qui fait la renommée de leurs repas.

De nombreux échos positifs sur l’investissement des élèves présents durant cette journée ont été recueillis et chacun a de quoi être fier. Ce week-end correspond à un investissement en termes de temps et d’énergie pour les bénévoles mais aussi à un moment de partage, d’échanges et est l’occasion de récolter des fonds pour aider au financement des divers projets portés par leur ensemble scolaire. D’ores et déjà, l’édition 2024 est cochée dans l’agenda de l’APEL.