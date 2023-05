Réquista. Natalice dévoilera ses écrits au Salon du livre de la fête de la brebis

Natalice, auteure tarnaise, qui a participé au salon de printemps de Saint-Jean-Delnous le 14 mai, sera présente au salon du livre de Réquista au cœur de la fête de la brebis le dimanche 4 juin avec 34 auteurs fidèles à cette manifestation qui entame sa 26e édition.

Orthophoniste, en fin de carrière, elle a longtemps exercé auprès d’enfants et adolescents. Son sens de l’humain l’a rapidement incitée à se tourner vers le handicap : offrir une valeur existentielle aux plus démunis de la vie. Actuellement, auprès de patients atteints de maladies neurologiques et neurodégénératives, elle trouve le plus grand sens à son métier.

La confrontation avec une réalité nommée "mort", suspendue au-dessus de sa tête en 2011, a été le déclencheur de sa carrière littéraire.

C’est toujours l’émotion qui guide et entretient sa plume. Écrire n’est pas pour elle un challenge, mais un besoin, une réponse à des questionnements ou des situations rencontrées dans son parcours sur Terre. Ses ouvrages sont tous porteurs d’un message de vie, d’humanisme, d’espoir.

L’inspiration se nourrit d’images, de pensées, sans lien apparent avec le quotidien, et pourtant… souvent on lui dit : "Il y a beaucoup de vous dans ces pages, c’est ce qui en fait l’authenticité".

Ses romans sont des histoires de vie, avec des personnages qui essaient de s’en sortir sans trop de dommages malgré les aléas du quotidien. Les secrets de famille y tiennent une grande place, ainsi que la transmission, chère à son cœur.

Animatrice diplômée d’Ateliers d’écriture, elle privilégie également cet aspect, tout en encourageant ses stagiaires à "laisser couler l’encre au bout de leurs doigts". Plaisir et bienveillance sont au rendez-vous.

Les lecteurs pourront retrouver Natalice pour la dédicace de ses romans à Réquista le dimanche 4 juin lors de la fête de la brebis, un événement à ne pas manquer.

Pour retrouver ses ouvrages : natalice.fr ou librairie.nombre7.fr/883_natalice.