Naucelle. Plus de cinquante familles à la découverte d’activités "joueuses"

"Le jeu" était le fil rouge des vacances de printemps au Centre social et culturel du Pays Ségali. Un atelier fabrication de jeux en bois avec "Fêtes vos jeux", un après-midi avec "La Potion ludique" pour découvrir de nouveaux jeux de société, une journée pour construire divers animaux avec des Kaplas®, autant d’animations qui étaient proposées aux familles par le centre social et culture.

D’autres familles se sont essayées à la fabrication du pain, à Boussac, avec Virginie du "pain au grain" ou à la cuisine avec Jennifer de la "Cuisine de Sidonie". Au total, ce sont plus de cinquante familles qui ont découvert ces activités sur diverses communes du territoire, pris plaisirs et partagé avec leurs enfants ces moments conviviaux. Prochainement une sortie famille aura lieu début juillet avec un jeu de piste à Villefranche-de-Rouergue le matin et un après-midi à Najac avec un parcours dans les arbres.

Ne pas oublier non plus le festival "Chat bouge" avec ses différents spectacles, pour toute la famille, qui se déroulera à Ceignac cette année, le samedi 10 juin. Plus de renseignements au 05 65 72 29 19 ou famille@cscps.fr