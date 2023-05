Quelles sont les routes à éviter ce dimanche, "jour le plus chargé de l'année", selon Bison Futé ?

Le pont de l'Ascension prend fin en ce dimanche 21 mai 2023. Bison futé ne passe pas par quatre chemins : il évoque "le jour le plus chargé de l'année". Voici les prévisions.

Pour ce dimanche 21 mai, le code couleur n'est pas bien compliqué dans le sens des retours, en France : le pays entier est en noir ! Bison futé expliquait qu'il s'agissait du "jour le plus chargé de l'année", sur les routes du pays.

Dans le sens des retours, c'est noir en France, ce dimanche 21 mai 2023. Bison futé - Capture d'écran

"Décalez votre déplacement"

Dans son bulletin, le prévisionniste annonçait déjà "d'importantes difficultés de circulation sur l'ensemble des grands axes du pays", pour ce pont de l'Ascension. Et recommandait aux automobilistes "dans la mesure du possible, de décaler votre déplacement pour éviter de prendre la route ce jour-là". Et ce jour-là, c'est ce dimanche 21 mai, où la France est couverte de noir, symbolisant ainsi une circulation qui sera extrêmement compliquée.

Quels sont les secteurs à éviter et à quelle heure ?

Dans le détail, Bison futé prévoit un trafic dense, dans de nombreux axes du pays, et sur des créneaux généralement compris en matinée et en soirée. Voici lesquels :

A13 : Rouen - Paris (10h - 20h)

: Rouen - Paris A13 : Caen - Rouen (10h - 12h et 18h - 21h)

: Caen - Rouen A11 : Le Mans - Paris (11h - 12h et 20h - minuit)

: Le Mans - Paris A11 : Angers - Le Mans (9h - 12h et 17h - 22h)

: Angers - Le Mans A11 : Nantes - Angers (9h - 20h)

: Nantes - Angers N12 : Morlaix - Rennes (12h - 20h)

: Morlaix - Rennes N165 : Quimper - Nantes (10h - 12h et 14h - 19h)

: Quimper - Nantes A10 : Saint-Arnoult-en-Yvelines - Paris (10h - 11h)

: Saint-Arnoult-en-Yvelines - Paris A10 : à hauteur d'Orléans (11h - 12h et 18h - 19h)

: à hauteur d'Orléans A10 : Saintes - Tours (11h - 12h et 19h - 23h)

: Saintes - Tours A10 : Bordeaux - Saintes (11h - 19h)

: Bordeaux - Saintes A6 : Fleury - Paris (9h - 12h et 14h - 23h)

: Fleury - Paris A7 : Orange - Lyon (9h - 11h)

: Orange - Lyon A7 : Marseille - Orange (9h - 11h et 13h - 23h)

: Marseille - Orange A9 : Montpellier - Orange (9h - 11h)

: Montpellier - Orange A9 : Narbonne - Montpellier (11h - 12h et 17h - 21h)

: Narbonne - Montpellier A9 : Espagne - Narbonne (11h - 17h)

: Espagne - Narbonne A61 : Narbonne - Toulouse (11h- 17h et 23h - minuit)

: Narbonne - Toulouse N205 : Tunnel du Mont Blanc / Italie - France (11h - 13h et 22h - minuit)

Pour de nombreux secteurs déjà cités, Bison futé élève encore son niveau de difficulté sur les routes, cette fois-ci en coeur de journée, avec un trafic annoncé comme saturé. Voici où et quand exactement :

A13 : Caen - Rouen (12h - 18h)

: Caen - Rouen A11 : Le Mans - Paris (12h- 20h)

: Le Mans - Paris A11 : Angers - Le Mans (12h - 17h)

: Angers - Le Mans N165 : Quimper - Nantes (12h - 14h)

: Quimper - Nantes A10 : Saint-Arnoult-en-Yvelines - Paris (11h - minuit)

: Saint-Arnoult-en-Yvelines - Paris A10 : à hauteur d'Orléans (12h - 18h)

: à hauteur d'Orléans A10 : Saintes - Tours (12h - 19h)

: Saintes - Tours A6 : Fleury - Paris (12h - 14h)

: Fleury - Paris A7 : Orange - Lyon (11h - minuit)

: Orange - Lyon A7 : Marseille - Orange (11h - 13h)

: Marseille - Orange A9 : Montpellier - Orange (11h - 22h)

: Montpellier - Orange A9 : Narbonne - Montpellier (12h - 17h)

: Narbonne - Montpellier A61 : Narbonne - Toulouse (17h - 23h)

: Narbonne - Toulouse N205 : Tunnel du Mont Blanc / Italie - France (13h - 22h)