Montrozier. Rando botanique "de fleurs en fleurs "

De fleurs à Fleurs sur le causse Comtal. Le titre est une invitation à la nature. François Unal une personne passionnée de nature, a proposé une randonnée botanique sur l’espace naturel du causse. Sa connaissance inestimable sur la biodiversité des fleurs et des plantes, a fait des heureux sur le parcours. La balade accessible à tous est d’environ deux heures. Une vingtaine de personnes étaient présentes, des habitués, des jeunes, d’autres de villages voisins et même des parisiens de passage dans la région se sont invités à cette balade. Au programme, découverte de l’orchidée sauvage, de la carline à feuilles d’acanthe, du genévrier, de la chicorée sauvage et de tant d’autres plantes gustatives. Une après-midi instructive au milieu d’une nature revigorée par un soleil printanier.