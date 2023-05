RN 88 : la circulation reprend de manière alternée après l'accident, prudence dans le secteur

Un choc frontal s'est produit ce dimanche 21 mai en début de soirée, vers 18 h 30, à hauteur de Gages.



La RN 88, particulièrement fréquentée en ce dimanche "noir" sur les routes de l'Hexagone, a été un temps coupée dans les deux sens depuis 18 h 30, à hauteur de Gages. Vers 20 heures, la circulation s'effectuait encore en alterné.

Choc frontal entre deux véhicules légers

En cause un choc frontal entre deux véhicules légers qui s'est produit ç ce niveau de la RN 88. Gendarmes et sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Une personne a été blessée et transportée vers le centre hospitalier Jacques-Puel de Rodez.

La circulation interrompue

Son pronostic vital n'est pas engagé. L'enlèvement des deux véhicules sur la chaussée a pris un peu de temps avant que la circulation ne revienne presque à la normale au cours de la soirée.