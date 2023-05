Rugby à XIII : "On passe tout près du titre", regrette Nicolas Alquier, président de Villefranche

Après la défaite des siens en finale d'Élite 2 contre Ille-sur-Têt (25-18), le président aveyronnais, Nicolas Alquier, regrettait le scénario auquel il venait d’assister. Entretien.

Comment ressort-on d’une finale comme ça ?

Eh bien, on ressort avec énormément de déception par rapport à la physionomie du match. En première mi-temps, on ne score pas assez. Je pense qu’on avait l’opportunité de prendre le large. Et puis on fait un début de deuxième période avec beaucoup trop de fautes ! Aujourd’hui (dimanche), on n’a pas reproduit notre demi-finale sans faute… On leur a rendu énormément de ballons. Mentalement, je pense qu’on était prêts, mais on a subi.

Nikolic a pris un carton jaune à la 49e minute et l’arbitre a accordé un essai de pénalité à Ille-sur-Têt. N’est-ce pas le tournant du match ?

Oui. C’est forcément un tournant quand tu joues à 12 en finale. Combien de fois on les a remis dans le match… Ils ont eu le mental pour revenir et nous, on a craqué à la fin.

Maintenant, vous allez devoir repartir de l’avant…

Ça aurait été un bon aboutissement de gagner cette saison, les joueurs avaient fait des efforts assez importants pour en arriver là. On passe tout près de ce titre. Mais on va rebondir et continuer à travailler en Élite 2 pour remonter une équipe compétitive pour l’année prochaine.

Votre coach, David Collado, a été prolongé cette semaine. Qu’en sera-t-il au niveau de l’effectif ?

Il y a des contacts qui ont déjà été pris, parce qu’il fallait absolument travailler pour la saison prochaine quel que soit le résultat d’aujourd’hui. Il y a des contacts très avancés avec certains joueurs. David est un grand compétiteur et on va lui donner les moyens pour arriver à peut-être franchir une nouvelle étape.