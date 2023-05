Rugby : doublé monumental pour le Top 14, qui poursuit son règne sur la scène européenne

Toulon et La Rochelle, respectivement vainqueurs de la Challenge Cup et de la Champions Cup à Dublin, en ce troisième week-end de mai 2023, ont prolongé le règne du rugby français sur la scène européenne.

Week-end monumental pour le Top 14. Deux de ses représentants pouvaient conquérir une Coupe d'Europe : ils ont fait un carton plein ! Toulon a disposé de Glasgow, dans la soirée de vendredi (43-19), avant que le Stade Rochelais ne réalise une remontée monumentale face au Leinster, en Champions Cup (27-26).

Depuis 2021

Le championnat de France de rugby rayonne. Ces 19 et 20 mai 2023, il s'est adjugé les deux Coupes d'Europe, grâce aux triomphes de Toulon et du Stade Rochelais. Et autant dire que la mainmise du Top 14 sur le Vieux-Continent commence à durer.

Cela fait trois saisons consécutives que les clubs français sont sacrés, en Champions Cup comme en Challenge Cup ! Toulouse et La Rochelle à deux reprises ont triomphé dans la reine des compétitions européennes, avant que Montpellier, Lyon et Toulon ne se partagent la couronne de la petite Coupe d'Europe.

Quatre doublés

Le doublé réalisé en ce week-end de mai 2023 est le quatrième dans l'histoire du rugby français. Pour retrouver trace du premier, il faut rembobiner. Il remonte à 1997, quand Brive remportait la Champions Cup face à Leicester, et que Bourgoin soulevait la Challenge Cup face à Castres. Il avait ensuite fallu attendre 24 ans avant de revoir deux équipes françaises au sommet du continent. Et depuis... elles ne s'arrêtent plus ! Retour sur les doublés français :

1997 : Brive 28-9 Leicester / Bourgoin 18-9 Castres

Leicester / Castres 2021 : Toulouse 22-17 La Rochelle / Montpellier 18-17 Leicester

La Rochelle / Leicester 2022 : La Rochelle 24-21 Leinster / Lyon 30-12 Toulon

Leinster / Toulon 2023 : La Rochelle 27-26 Leinster / Toulon 43-19 Glasgow

Saveur particulière à Dublin

Le doublé version 2023 dégage une saveur particulière. Si Toulon a parfaitement maîtrisé son sujet en balayant Glasgow, notamment après une première mi-temps de rêve (21-0 à la pause, score final 43-19), La Rochelle était condamnée à réaliser un gigantesque exploit. Pour conquérir sa deuxième Champions Cup consécutive, elle devait vaincre un Leinster revanchard, et qui évoluait dans son propre stade de l'Aviva Stadium.

Malgré une entame manquée et un retard de 17 points au quart d'heure de jeu, les Jaune et Noir n'ont jamais abdiqué. Progressivement, ils ont grignoté l'avance du Leinster, réduite à neuf unités à la pause, puis à six à dix minutes de la fin. Pilier remplaçant, Colombe a perforé la défense irlandaise et offert une balle de sacre à Hastoy, qui n'a pas tremblé pour transformer (26-27), et emmener le Stade Rochelais au nirvana, quelques minutes plus tard.

Place à la fête !

Premiers vainqueurs d'un week-end rêvé, les Toulonnais ont fêté leur titre comme il se doit. Attendus à 16 heures du côté de l'aéroport de Toulon-Hyères, samedi, les Varois ont été accueillis par leurs supporters, avec qui ils ont pu célébrer ce sacre, le premier dans cette compétition.

Quant aux Rochelais, de retour de Dublin, ils ont reçu un sacré comité d'accueil, ce dimanche, dès 4 heures du matin ! La fête est loin d'être finie, puisque les champions d'Europe seront accueillis en héros sur le port de la Rochelle. Le début des festivités est fixé à 14 heures, tandis que la parade des joueurs avec le trophée est prévue, elle, à 16 heures.

