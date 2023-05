Decazeville. Vingt bougies pour la pépinière d’entreprises

Portée par la communauté des communes, Chrysalis fête ses 20 ans. C’est aussi l’occasion de développer une nouvelle dynamique au sein de la structure.

Depuis 20 ans, Chrysalis, situé au quartier de Saint-Michel, à Decazeville, propose à la location de 7 à 8 bureaux de 18 m² à 30 m² et deux ateliers de 145 m². Pépinière généraliste, elle accueille toutes les activités de production (PME, PMI, artisanat) et de services aux entreprises (cabinet d’étude, conseil, etc.). Un accompagnement est proposé avant la création, pour passer de l’idée au projet. Des espaces communs et services partagés sont à la disposition des nouveaux entrepreneurs : salle de réunion, espace de convivialité, gestion du courrier… Et ils bénéficient d’un suivi personnalisé permettant d’anticiper les difficultés et de favoriser la pérennité de l’entreprise.

François Marty, maire de Decazeville et président de Decazeville communauté, accompagné de Charlotte Martiny, responsable du service développement économique, et de Sabrina Bartoletti, directrice de la pépinière Chrysalis, profite de cet anniversaire pour lancer deux nouveautés.

Notamment, un espace de travail partagé, qui est un "open space", avec quatre postes de travail équipés de fibre optique, Wi-Fi, imprimante, scanner. Il s’adresse à tous les professionnels et travailleurs indépendants souhaitant occuper un lieu professionnel. Plusieurs formules flexibles d’occupation sont proposées (demi-journée, journée, semaine, mois). Un bureau individuel et une salle de réunion d’une capacité de vingt personnes peuvent également être loués.

Le coworking a également vocation à favoriser les échanges avec les entreprises hébergées à la pépinière et les différents acteurs économiques locaux.

Par ailleurs, en ce mois de mai, a été lancé un incubateur d’entreprises. À la différence de la "pépinière", l’incubateur s’adresse à des porteurs de projets qui sont au stade de l’idée de création d’entreprise afin d’obtenir des recommandations adéquates. Cet accompagnement anté-création permet au potentiel entrepreneur de préciser son idée, d’évaluer sa pertinence et de catalyser les ressources et compétences lui permettant de structurer son projet et de bénéficier d’outils nécessaires pour le développer. Durée : de 6 à 18 mois, le créateur peut intégrer ensuite la pépinière Chrysalis.

Informations : 05 65 43 63 63.