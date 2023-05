Aveyron : le château de Belcastel a son bestiaire fantastique et médiéval

D’imposantes créatures légendaires ont investi le château de Belcastel.

Oyez, oyez, braves gens. D’étranges et imposantes créatures, arrivées par la voie des airs et venues de l’on ne sait trop où, se sont installées dans l’enceinte du château de Belcastel.

Après le succès des dragons géants, lors de la précédente saison touristique, l’ancienne forteresse médiévale des bords de l’Aveyron vient donc, comme promis, d’accueillir les nouveaux pensionnaires de son bestiaire médiéval : il y a là le griffon, le basilic, le phénix, la licorne, le cerbère et la stryge. Autant de créatures fantastiques qui bougent, grognent, vous transpercent du regard et vous transportent dans l’imaginaire médiéval. La galerie principale du château accueille les portraits de neuf autres bêtes médiévales, avec leurs histoires et leurs légendes.

Dans la galerie de la prison, les visiteurs découvriront une frise chronologique narrant l’histoire des dragons de tous lieux et de tout temps, jusqu’à nos jours.

Les amateurs d’art pourront également apprécier une peinture de Kirk Reinert : la mythologique sirène. Ce peintre américain est l’un des principaux illustrateurs des genres fantasy, horreur et science-fiction. Depuis 1999, ses peintures font sensation au Japon, où il vit lorsqu’il ne travaille pas dans son atelier à New York.

Des visites guidées pour les scolaires et les groupes seront animées par Nicolas Marc, accompagné par les stagiaires internationaux qui habitent le château en haute saison.

Rappelons que Belcastel est en lice pour devenir le "Village préféré des Français". Il représente l'Occitanie face à 13 autres villages représentant les autres régions et l'outre-mer. Le verdict se fera le jeudi 29 juin, lors de l'émission diffusée sur France 3.