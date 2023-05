Basket-ball : Villefranche-de-Rouergue, une saison au presque parfait

Une semaine après avoir validé sa montée en Prénational, le Basket-ball villefranchois a remporté la coupe de l'Aveyron, jeudi 18 mai.

Une montée, une seule défaite en championnat et désormais une coupe. La saison prolifique des basketteurs de Villefranche-de-Rouergue s’est poursuivie jeudi 18 mai, à l’Amphithéâtre de Rodez, à l’occasion de finale de la coupe de l’Aveyron. Les hommes de Vincent Da Sylva ont logiquement battu Olemps (80-47), faisant respecter l’écart hiérarchique (R2 contre R3).

Ce bonheur supplémentaire s’ajoute à celui de la montée en Prénationale, validée une semaine plus tôt par un succès à Toulouse Lardenne (67-59). "C’était l’objectif principal de la saison, explique Yann Germain, à la fois co-président et joueur, comme son binôme Corentin d’Ambrosio. Cela faisait quatre ans qu’on travaillait pour y parvenir. L’an dernier, nous étions à deux doigts de la montée, mais nous avions perdu trois matches capitaux, dont un barrage alors que nous étions en tête à la mi-temps."

"Notre grande force est la cohésion"

Mais il faut croire que les gars du BBV ont appris de leurs mésaventures. "Notre seule défaite de la saison est intervenue à trois matches de la fin, détaille le dirigeant-joueur. Le scénario aurait pu se répéter mais cette fois le groupe, qui n’avait pas changé, a su se relever."

Selon lui, la stabilité a d’ailleurs été à l’origine des bons résultats. "Notre grande force est la cohésion, cela fait quatre ans que nous évoluons ensemble. Et même plus pour certains", glisse-t-il en évoquant certains cadres, comme Jérôme Adam, Corentin et Florian D’Ambrosio, Wassim Haraoui ou Guilhem Filhol, fidèles de la maison bleue depuis de nombreuses années.

"Avoir un club stable"

Quatre ans après l’avoir quittée, les Villefranchois vont effectuer leur retour en élite régionale avec l’ambition de s’y ancrer. "Dans un premier temps, l’objectif sera de se maintenir, prévient Yann Germain. Mais aussi de continuer à travailler sur nos équipes de jeunes pour avoir un club stable. Après, si nos finances le permettent, pourquoi pas envisager la N3, mais ce sera à moyen ou long terme."

En attendant, les Villefranchois peuvent s’offrir un nouveau bonheur printanier. Ils vont disputer une demi-finale de coupe d’Occitanie, à domicile face à Cugnaux le 3 juin. Avant une éventuelle finale à Rodez, une semaine plus tard.