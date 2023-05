Salles-Curan. Dernier repas avant l’été pour les Sapins Argentés

Récemment a eu lieu le repas de printemps des Sapins Argentés du Lévezou. 110 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes où étaient dressées des tables joliment décorées par les bénévoles, ces mêmes personnes qui se sont empressées de servir afin que tout le monde puisse manger chaud et en même temps.

Le savoureux repas avait été préparé par Simon Rolland-Molinier et son équipe. Si tout se déroulait comme prévu, une surprise attendait la présidente Eliette Poujade qui croyait fêter en toute discrétion son anniversaire. En effet, son équipe lui avait préparé une surprise en lui offrant, au dessert, une magnifique plante fleurie, cadeau de l’association. Et pour bousculer un peu plus sa discrétion et son humilité, le président du département Arnaud Viala, de passage à Salles-Curan pour une réunion de travail, est venu lui aussi lui souhaiter un bon anniversaire et la féliciter pour son dynamisme à la tête de l’association.

La grande réunion des adhérents des Sapins Argentés s’est terminée en fin d’après-midi au son de l’accordéon des deux sympathiques musiciens invités pour l’occasion.