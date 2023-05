Handball : "On est tombé sur plus fort que nous", le capitaine du Roc, Robin Besset, dresse le bilan de la saison

Le Roc Aveyron handball a terminé sa saison de Nationale 2 samedi par une défaite contre le leader, Aix-en-Provence (39-33). Un résultat qui a entériné sa 4e place au classement. Bien loin de son objectif initial. Entretien avec son capitaine, Robin Besset.

Quel bilan tirez-vous de cette saison compliquée ?

Un bilan mitigé. On finit à la quatrième place, mais je pense que c’était possible d’accrocher au moins la troisième… Par rapport aux objectifs qui étaient ceux du club et de l’équipe (en début de saison, NDLR), le bilan est forcément mitigé.

Vous aviez annoncé votre volonté de monter en N1 et de gagner tous les matches. Pensez-vous aujourd’hui que c’était une erreur de l’affirmer publiquement ?

Le club a des ambitions, et je trouve que c’est bien de les afficher plutôt que de faire de la langue de bois. Ça ne nous a pas desservi, car tout le monde savait déjà que le Roc était un club ambitieux qui voulait rejoindre la Nationale 1.

Comment expliquez-vous donc que vous n’ayez pas réussi à atteindre vos objectifs ?

On est arrivé dans une poule 6 qu’on ne connaissait pas trop. Et objectivement, il y avait quand même de très belles équipes. Il y avait deux centres de formation de club de première division (Aix et Saint-Raphaël, 1er et 2e), qui avait aussi clairement pour objectif de monter. Quand on a affiché nos ambitions en début de saison, on ne connaissait pas le niveau de la poule. C’était peut-être prématuré (de les affirmer), je ne sais pas, mais je trouve ça bien d’avoir des ambitions.

Vous êtes donc finalement à votre place ?

Au vu des résultats, Aix était intouchable et Saint-Raphaël a fini bien, bien devant nous (11 points d’avance). Au vu du niveau qu’on avait cette année, je pense que troisième ou quatrième, c’était notre place, oui. Ça fait rager de le dire, mais il faut savoir reconnaître qu’on est tombé sur plus fort que nous !

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour vous cette saison ?

La défaite à la maison contre Aix fin janvier (25-29), car on savait qu’on s’était tiré une balle dans le pied pour monter. Et que ce serait très dur de revenir. Il a fallu se remettre de ça.

Vous avez également vécu la mise en arrêt maladie de votre entraîneur, Raphaël Geslan, puis l’officialisation de la fin de sa fonction de coach un mois plus tard. Comment le groupe a-t-il géré cette période ?

On a eu une semaine de vacances et quand on est revenu, son remplacement par David (Mazars) et Karyne (Albouy) était calé, donc ça s’est fait assez facilement et assez vite. Et "Raph" nous avait envoyé un message pour nous prévenir qu’il ne reviendrait pas. On le remercie.C’était la décision du club. Dans tous les sports et à tous les niveaux, ça marche pareil.

Je pense que le changement n’a pas influé sur nos résultats.

Après avoir manqué vos objectifs, vous avez passé une fin de saison quasi sans enjeu. Comment l’avez-vous traversée ?

C’était dur dans la tête, mais je pense qu’on a réussi à faire de beaux matches à la maison, même si on a perdu contre Saint-Raphaël et Nice. Mais en étant un peu objectif, sur certains matches à l’extérieur quand c’était serré dans les dix dernières minutes contre des équipes qui jouaient le maintien, il nous manquait peut-être ce petit plus pour gagner. Inconsciemment, peut-être qu’on lâchait en fin de match, car on savait que dans les pires des cas on finirait cinquième. Mais à la maison, ça ne se voyait pas.