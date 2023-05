Decazeville. Le CCAS a reçu le prix de la lutte contre la pauvreté

Lors du congrès de 2023, L’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale) a remis au CCAS de Decazeville le Trophée "lutte contre la pauvreté" dans le cadre des ateliers Ecogestes aux Decazevillois

Depuis 2019, un partenariat entre le CCAS et EDF permet de proposer gratuitement des ateliers écogestes à tous les Decazevillois afin de les aider à réduire leur consommation quotidienne et de protéger l’environnement.

L’initiative, proposée par le fournisseur d’énergie au regard des multiples actions concrètes développées sur le terrain a très vite rencontré l’adhésion de Corinne Carrey, directrice du pôle administratif du CCAS et Marie-Hélène Murat-Guiance, élue à la mairie decazevilloise et vice-présidente du CCAS. "Nous avons aussi eu la chance d’avoir à nos côtés Jean-Marc Ségalini, retraité d’EDF qui anime bénévolement cette activité", insistent-elles.

Les ateliers organisés en petits groupes – huit personnes maximum – abordent de nombreux sujets. "Nous passons en revue toutes les sources d’économies dans la maison : le chauffage, l’éclairage, l’eau…", explique Jean-Marc Segalini. "Et nous distribuons des kits fournis par EDF qui comprennent un sablier et un régulateur de débit de douche, une ampoule à Led, une prise avec un interrupteur pour la mise en veille et un thermomètre. Nous avons été précurseurs dans l’enseignement des gestes à adopter en 2023". Les participants à ces ateliers mensuels apportent aussi leurs factures afin de repérer de mauvais choix de tarification et demander d’éventuels réajustements.

Économies d’énergie

"Les habitants sont très satisfaits. Ils posent de nombreuses questions, sur le compteur Linky ou sur les notes de A à D pour l’achat d’équipements électroménagers par exemple". Les ateliers étant organisés en semaine, beaucoup de retraités y participent. "Jean-Marc Ségalini assure même le "service après-vente" en se déplaçant parfois à domicile. Et l’action a réellement fait évoluer les comportements", se réjouit Corinne Carrey.

Autant d’activités qui représentent aussi un formidable vecteur d’information sur les dispositifs pour lutter contre les passoires thermiques. Les équipes du CCAS se sont aussi emparées de ce sujet avec l’aide des professionnels de l’association Oc’Teha qui conseillent les habitants pour une meilleure isolation de leur domicile.

Et les idées ne manquent pas pour les années à venir. Tout cela a donc permis au CCAS de recevoir le trophée de la lutte contre la pauvreté remis par l’Uncass.

