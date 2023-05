Bessuéjouls. Le foyer rural se démène pour animer le village

Comme chaque jeudi de l’Ascension, St-Pierre de Bessuéjouls a connu une animation exceptionnelle autour d’un petit-déjeuner aux tripous ou tête de veau.

Ce jeudi, de nombreux Espalionnais ont rallié Saint-Pierre pour un petit-déjeuner roboratif. Un rendez-vous incontournable autant pour le plaisir du palais que pour l’ambiance et la convivialité. L’événement est l’animation majeure de l’année mise en place par le Foyer rural, élément moteur de l’animation de la commune.

Créé en 1963 par le jeune instituteur Maurice Cayron qui fut son premier président, il deviendra rapidement le catalyseur qui rythme les animations du village. Lorsque Maurice Cayron fut appelé à d’autres responsabilités, d’autres présidents prendront le relais, toujours dans le même esprit.

Aujourd’hui le duo Claire Rigal et Maurice Cadoul continuent à œuvrer dans l’intérêt de toutes les générations, des plus jeunes jusqu’aux aînés et visent à créer du lien social pour le bien vivre sur la commune.

C’est ainsi qu’au fil des mois se déclinent des manifestations répondant aux attentes de chacun : fête de l’Ascension, feu de la Saint-Jean, journée aligot avec les estivants revenus au pays, partie de pêche pour les enfants, voyages découverte, quine, Noël des enfants, assemblée générale accompagnée d’un repas au restaurant… Ainsi va la vie à Bessuéjouls où chacun s’investit dans ces moments de partage et de convivialité où l’amitié reste le carburant essentiel. Cette année encore le petit-déjeuner du Jeudi de l’Ascension a régalé les nombreux convives.

Il faut dire que tripous et tête de veaux avaient été livrés le matin même par un habitant du village dont la réputation professionnelle n’est plus à faire.