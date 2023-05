Bozouls. Le podium du Championnat d’Aveyron cyclisme Ufolep sur route

C’est sous la pluie et le froid que s’est déroulé le Championnat d’Aveyron de cyclisme Ufolep sur route, première organisation d’une course sur route pour l’association BozSport Nature.

94 coureurs se sont déplacés pour en découdre sur le circuit usant du Tour D’Alac. Aux côtés des Aveyronnais, on trouvait des représentants du Cantal, du Lot, du Tarn-et-Garonne et de Lozère.

Cette course est très importante car elle est qualificative pour le championnat régional. Trois pelotons au départ suivant des catégories de valeurs. Le premier comportait les catégories 1 et 2, le second les 3e, le troisième la catégorie GS. Le premier peloton a enchaîné les 80 km à une moyenne très rapide de 42 km/h. En catégorie 1 et 2, la tentative d’échappée par 4 coureurs à 2 tours de la fin fut la bonne. C’est le Cantalou Kevin Goubert qui fut le plus rapide. Corentin Cros du club de Bozouls prend la 3e place en 1re Catégorie. Charles Clamens fait son 1er podium en prenant la 3e place en 2e catégorie. En 3e catégorie, l’échappée de 3 coureurs est partie dans le 2e tour. C’est le Firminois Simon Malek qui enlève la victoire.

Chez les GS, c’est Marina Bouquet de Marvejols qui remporte une belle victoire au nez et à la barbe des garçons.

La remise des prix a pu se faire à l’espace Denys-Puech autour d’un vin d’honneur offert par la mairie qui était représentée par Jean-Louis Rame, adjoint.

À noter en course à pied, le podium obtenu par Léa Gimalac, 2e et Léa Dardé, 3e sur les 10 km route de Capdenac.

La prochaine organisation de Bozsport Nature sera la Randonnée VTT, suivie du Trail du Gourg d’Enfer les 30 juillet et 1er août.