Calmont. Les "Bons Vivants" marchent et récupèrent au restaurant

Que font les Bons Vivants après une belle randonnée ? Ils récupèrent les calories perdues dans un bon restaurant ! C’est ainsi qu’après avoir effectué les 11 km du tour du lac de Villefranche-de-Panat, un lundi matin, les quelque 40 marcheurs sont allés déjeuner à "La Belle Epoque" de Lestrade. Le retour a permis aux amateurs de légendes de connaître, racontée par Yoland, l’histoire de la construction de la chapelle de Roucayrol près de Saint-Just-sur-Viaur, au temps de la Croisade des Albigeois. Les jours précédents ont également connu des activités diverses : la dictée du concours départemental proposée par la Fédération Générations Mouvement (à Flavin, pour tout le secteur) : pythie, sycophantes, thrènes, synchyse, hyaline et autres misonéisme n’ont plus de secrets pour les courageux candidats… en attente de leur résultat. Et c’est à Villefranche-de-Rouergue qu’un merveilleux concert du chanteur basque "Olaizola" a enchanté les auditeurs : chanteur à voix, mettant en exergue le respect des traditions souvent contestées,