Gabriac. Les élèves de l’école Léo-d’Orfer visitent la gendarmerie

Précédant les vacances scolaires les élèves CE et CM de l’école de Gabriac ont visité la brigade de gendarmerie de Bozouls. Ils ont été accueillis par 4 gendarmes, MM. Frédéric Toupin, Marc Albenque, Quentin Guilloth et Clément Bisserié.

Les enfants, scindés en deux groupes, leur ont posé des questions. Un groupe s’intéressait aux équipements de la voiture d’intervention (la sirène, des éthylotests, une roue pour mesurer, une trousse de premiers secours…) Ensuite, un gendarme a présenté ce qu’il porte sur lui : un gilet pare-balles, des menottes, un casque, un bâton, un pistolet, … Il a montré également le taser et la mitraillette. Ce qui a impressionné les enfants qui ont pu essayer le gilet et le casque et se sont rendu compte du poids de l’équipement.

L’autre groupe a découvert l’intérieur de la gendarmerie avec les deux cellules destinées aux gardes à vue, les bureaux et la salle radio. Certains élèves ont soufflé dans un éthylomètre pour contrôler le taux d’alcool dans le sang et ont relevé des empreintes digitales. Des moments de règles et de civisme toujours utiles à l’éducation.

