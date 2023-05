Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Ouverture de la nouvelle boutique Arti’Sens

Récemment, l’association Arti’Sens a ouvert sa boutique dans de nouveaux locaux. L’association recevait le maire, Marc Bories, quelques élus et des membres de l’association des artisans commerçants et professions libérales locales, pour une visite de l’aménagement des locaux.

Arti’Sens est un collectif de créateurs dynamiques et talentueux, qui ont travaillé ensemble pour créer une boutique associative de créateurs, et proposer des marchés artisanaux et plusieurs boutiques éphémères tout au long de l’année sur la Com de com des Causses à l’Aubrac. Cette nouvelle étape pour l’association lui permet de poursuivre son projet de promotion de l’artisanat local et de la transmission de leur savoir-faire. Ils ont remporté l’appel à candidature, lancé par la mairie, pour l’obtention du nouveau local, sis 2 place des Fruits, et ont ainsi pu déménager dans une boutique plus spacieuse et mieux adaptée à leurs activités.

La boutique Arti’Sens offre une expérience unique aux visiteurs, avec un espace de présentation soigné, lumineux, une ambiance chaleureuse et accueillante où est proposée une large gamme de créations de 27 artisans. Un doux mélange d’utile, d’agréable et de beau allant des bijoux et des vêtements aux objets de décoration intérieure, au bien-être, et aux œuvres d’art. Les créateurs présents dans la boutique ont tous été sélectionnés pour leur savoir-faire et leur créativité exceptionnelle. Ils sont fiers de présenter leurs œuvres à un public plus large. Il y aura de nouveaux créateurs tous les trois mois. Un espace exposition est également dédié à un artiste différent chaque mois. Cette nouvelle boutique ouverte toute l’année est un événement important pour la communauté, offrant un dynamisme et des services supplémentaires pour les habitants et les visiteurs.

L’association Arti’Sens a de nombreuses idées qu’elle développera dans les mois à venir. Elle remercie la mairie pour la confiance qui lui a été apportée pour ce projet ambitieux. Si vous êtes à la recherche de produits originaux, de qualité et locaux, la boutique Arti’Sens est un endroit à ne pas manquer, vous êtes assurés de passer un moment agréable et inspirant !

Ils vous donnent rendez-vous pour l’inauguration vendredi 16 juin à 17 h 30.

N’hésitez pas à faire une petite visite à la boutique, 2 place des Fruits, ouverte du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h ou sur artisens.association@gmail.com Facebook : associationartisens et Instagram asso.artisens