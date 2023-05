Luc-la-Primaube. Pétanque primauboise : la cerise sur le gâteau pour les 50 ans du club !

Que rêver de mieux que de fêter le cinquantenaire du club de la Pétanque Primauboise par des titres avec 9 nouveaux fanions qui trôneront désormais sur l’étagère à trophée devenue bien trop petite !

Récapitulatif des champions par catégorie

En seniors en triplette mixte, Nathalie Arlabosse, Lionel Durand et Anthony Dutron qualifiés pour le France à Douai et en tête à tête féminine, Véronique Bories qualifiée pour le France à Quimper. Chez les jeunes, les minimes champions départementaux des clubs qualifiés pour les phases de groupe en CRCJ fin septembre.

En tête à tête, Ruben Vayssettes. En doublette, Ruben Vayssettes et Jaurys Ploncard ont perdu en finale et sont qualifiés pour la ligue à Thuir (66) les 9 et 10 septembre.

En triplette, Ruben Vayssettes, Jaurys Ploncard, Mathis Dussutour (Mathys et Ruben tenants du titre 2022), qualifiés pour la ligue à Molières Cavaillac (30) les 27 et 28 mai. Les cadets, champions départementaux des clubs qualifiés pour les phases de groupe en CRCJ fin septembre. En tête à tête, Thimothé Durand, tenant du titre 2022, contre Mattéo Lopez. En doublette, Mattéo Lopez et Clecta Jaladeau (Clecta championne triplette minime 2022) contre Timothé et Morgan (tous les 2 tenants du titre 2022). Les 2 équipes sont qualifiées pour la ligue à Thuir (66) les 9 et 10 septembre. En triplette, Mattéo Lopez, Thimothé Durand et Morgan Bou sont également qualifiés pour la ligue à Molières Cavaillac (30).

Sans compter les autres résultats qualifiants pour les championnats régionaux. En triplettes vétérans, Guy Barnes, Didier Blanc et Philippe Boyer, demi-finalistes étaient qualifiés à Castres le 19 mai. En triplette seniors masculins, Lionel Durand, Philippe Ginestet et Anthony Dutron, finalistes du départemental triplette étaient qualifiés pour Castres le 20 mai.

Pour résumer, 2 équipes vont disputer un France, 7 équipes un Occitanie pouvant se qualifier pour un France et 3 équipes en régional des clubs 2023 : cadets, minimes, séniors 1. Rendez-vous donc tous le 8 juillet pour la fête du cinquantenaire.