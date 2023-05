Nauviale. Près de 1 000 participants à la Randorallye

"C’est une belle réussite, lançait, hier en fin de journée, Jean-François Massol, cheville ouvrière de la célèbre et traditionnelle Randorallye de Nauviale. Pour celui, qui trente ans durant, a été le président du comité d’animation, aux manettes de ce rendez-vous alliant à la fois le sport et la gastronomie, "c’est la convivialité de l’épreuve qui en fait son succès." Pour preuve, les participants, près de 1 000 au total, sont venus des quatre coins de France. De l’Aveyron bien sûr, mais aussi plus largement de l’Occitanie et d’encore plus loin, de Gironde, de Bretagne, voire même d’écosse.

Randonnée sportive et gastronomique

Et à l’heure de dresser le bilan, tout le monde affichait un large sourire. Et pour cause, après deux ans d’interruption de l’épreuve pour cause de Covid-19, "la reprise, en 2022, avait été difficile, avec à peine 450 personnes, puisque nous avions organisé une formule plus restreinte. En raison des restrictions, les inscriptions avaient ouvert tardivement."

Samedi, six épreuves de VTT ont rassemblé un total de 750 concurrents. "On a eu un peu peur car les conditions climatiques étaient incertaines. Mais, finalement, le temps a été de la partie. Même s’il ne faisait pas chaud, c’était excellent pour faire du vélo. Les circuits ont plu, les ravitaillements ont aussi rassasié." Les vététistes avaient le choix entre une distance de 65 km, 27 km, 15 km, 5 km pour les enfants, et petite nouveauté de la 31e édition, "un 43 km électrique, c’est une première dans le secteur. Car, à ma connaissance, aucune épreuve de VTT spécifique électrique, existe en Aveyron." Pour établir les parcours, les organisateurs travaillent beaucoup avec la communauté de communes et les communes du canton. Chaque année, on essaye de modifier les trajectoires. Ce week-end, Nauviale, Mouret, Muret-le-Château, Salles-la-Source et Marcillac étaient les cinq communes traversées."

Hier, dimanche, place à deux épreuves de trail de compétition de 10 km et 17 km entre Nauviale et Mouret. Avec pas moins de 95 participants. Ensuite, une marche à pied gastronomique de 10 km a été organisée, "ponctuée de trois ravitaillements gastronomiques. " Avec une touche locale : le miel au roquefort sur les tartines, les grillades et les crêpes. "On avait huit crêpières. On a fait entre 1 500 et 1 800 crêpes."

Pour l’édition 2023, le comité d’animation, qui anime le village et s’occupe de la Randorallye, a renouvelé son bureau avec des jeunes motivés à reprendre le flambeau. "Il est composé de treize personnes. " Avec pour enjeu, que les gens prennent du plaisir et aient l’envie de revenir !