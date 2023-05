Rodez : risque de conflit d'intérêts, tensions, extension... le musée Soulages dans la tourmente

Dans un rapport confidentiel, l’État indique qu’il y a un "risque de conflit d’intérêts" à la tête du musée Soulages. Ce mercredi, le conseil d’administration doit une nouvelle fois se réunir. Le rendez-vous s’annonce tout aussi tendu que décisif.

Le premier de l’année fut écourté, dans la plus grande confusion et tension. Le deuxième, tout simplement annulé… Ce mercredi, un nouveau conseil d’administration doit se tenir au musée Soulages. Comment se déroulera-t-il, à l’heure où de vives tensions frappent la gouvernance, comme nous le révélions récemment ? Si le projet d’extension du musée est encore à l’ordre du jour, c’est une tout autre question qui promet d’animer les débats : Alfred Pacquement se retrouve-t-il au cœur d’un conflit d’intérêts ? Président de l’EPCC depuis sa création en 2019, l’homme occupe également la fonction de président d’un fonds de dotation nommé "Pierre et Colette Soulages".

Un fonds qui pourrait, selon nos informations, hériter d’une large donation dans les semaines à venir : propriétés foncières du couple, tableaux dont des célèbres Outrenoir du peintre décédé en octobre dernier, archives… Que deviendrait alors cet héritage aux mains de ce fonds ? Les œuvres reviendraient-elles au musée Soulages, comme les élus l’espéraient afin de garnir l’extension de 2 000 m2 estimée à plusieurs millions d’euros, ou s’exposeraient-elles ailleurs ? S’ils ne souhaitent toujours pas aborder le sujet, Arnaud Viala et Christian Teyssèdre auraient perdu toute confiance envers Alfred Pacquement. Ils jugeraient que le musée Soulages pourrait perdre en notoriété dans les années à venir s’il n’avait pas la propriété de cette fameuse donation… "Déjà que nous n’avons pas beaucoup d’Outrenoir ici, comparé par exemple au musée Fabre de Montpellier !", ne cachait pas un proche du maire de Rodez, il y a peu.

L’État y voit "un risque pour la bonne administration"

Partie prenante de l’EPCC et au fait de ces tensions, l’État a récemment tenté de calmer le jeu. Et d’apporter des réponses, à l’aube de ce nouveau conseil d’administration.

Dans un document classé confidentiel remis aux administrateurs, que Centre Presse a pu consulter, le préfet de l’Aveyron analyse la situation. Tout d’abord, sur un point de vue juridique. Et à ce sujet, il est rappelé qu’il n’existe aucune interdiction juridique sur le cumul des fonctions d’Alfred Pacquement. En revanche, " il présente des risques pour la bonne administration du musée ", comme écrit. Et de citer plusieurs exemples : la personne cumulant les deux fonctions pourrait être suspectée de favoriser l’achat d’œuvres provenant du fonds de dotation quel que soit leur prix au regard du marché et de leur valeur. A contrario, il existerait un risque de favoritisme du musée Soulages au détriment d’autres établissements lors de prêts d’œuvres…

Dans sa conclusion, la préfecture indique qu’il " appartient aux membres du conseil d’administration et aux autorités de tutelle d’apprécier si l’activité du fonds de dotation est telle implique de nombreuses interférences avec le musée. Si tel était le cas, la personne assurant la présidence cumulée des deux instances serait alors libre de renoncer à une de ses fonctions ". Alfred Pacquement prendra-t-il cette décision ? Contacté, ce dernier n’a pas souhaité répondre. "Je réserve mes propos au conseil d’administration", nous a-t-il fait savoir.