Saint-Jean-Delnous. Un marché de printemps au profit de l’école

Le deuxième marché de printemps organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Jean Delnous s’est tenu la semaine dernière, de 13h30 à 18 heures, dans la salle des fêtes alors qu’il aurait dû se passer dans le parc de Fatima s’il avait fait beau.

De nombreux exposants ont répondu à l’appel proposant aux visiteurs un grand choix de cadeaux pour la fête des mères approchant ou pour la fête des pères :de l’huile, du miel, produits de beauté, vêtements et surtout des bijoux. On pouvait également trouver des livres de deux romancières, Pierrette Champon de Réquista et Natalice du Tarn. Tous les visiteurs n’étaient pas forcément des acheteurs et certains exposants n’ont rien vendu. Ils se sont fait une raison en se disant que leur participation aura été au bénéfice des élèves de l’école.

Les parents sont remerciés pour cette belle manifestation.