Ségur. Une course de l’Ascension bien réussie

En lever de rideau de l’Ascensionnelle (trail de 13 km pour les adultes) et pour la 6e année, l’association familles rurales Ségur-Arques a organisé sa désormais traditionnelle course de l’Ascension proposée aux enfants de 3 à 13 ans.

Sur la ligne de départ ce sont 75 enfants qui, plus motivés que jamais, se sont lancés avec courage et détermination dans leur parcours respectif.

A chacun son trajet, de 350 m pour les plus petits jusqu’à 2 300 m pour les 12-13 ans. Pas le temps de faire du tourisme dans les rues de Ségur, tous avaient pour objectif de franchir le plus rapidement la ligne d’arrivée. Les vainqueurs se sont vus remettre coupes et médailles. Tous ont reçu le goûter et quelques petites attentions offertes par les partenaires de Familles Rurales : l’entreprise "Petit Basque", Le cabinet abeilles Assurances à Millau et Le conseil départemental de l’Aveyron. L’association les remercie ainsi que les bénévoles qui sont venus renforcer l’équipe.

Cette manifestation est venue compléter une très belle fête de l’Ascension déjà bien animée par les différentes associations de la commune. Entre bals, repas, ball-trap, manèges,… Il y en a eu pour tous les goûts.