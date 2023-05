Boussac. Une dernière en apothéose pour l’Essor

Après une brillante saison qui a vu l’équipe fanion accéder au deuxième rang départemental, le dernier match de l’édition 2022 – 2 023 prenait une allure de cerise sur le gâteau qui se traduisit par une belle collection de ballons dans les filets. Cet ultime rendez-vous se déroulait à Flavin pour y affronter les doublures de la jeunesse du Lévezou. Très rapidement, les violets quadrillent bien le terrain et concrétisent à trois reprises avant la pause. Ils abordent la deuxième mi-temps avec la même sérénité, scorant à nouveau à deux reprises avec des buts de sang-froid et lucidité. Les réalisateurs du jour sont Mathis Castan – Thibault Hurtes – Romain Henry et Bastien Alary à deux reprises.

Une saison qui se termine donc sur un feu d’artifice, rendez-vous est pris pour aborder la prochaine à l’étage supérieur.

La saison sportive est terminée, place maintenant aux agapes pour la journée riz d’agneaux au Pont de Membre le 11 juin.

Photo : En haut de gauche à droite : Boscus Christophe (dirigeant) – Couderc Antoine (Président) – Esquian Gino – Baujean Thomas – Bonnefille Romain – Hurtes Thibault – Guibert Damien – Castan Mathis – Marty Sébastien – Cabrol Cyril (entraineur)

Accroupis de gauche à droite : Henry Romain – Gayrard Philippe – Alary Bastien – Mouysset Cédric – Soulie Germain – Falgayrat Damien – Themines Jordan