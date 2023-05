Aubrac : pour le retour de la transhumance, un défilé des troupeaux sur fond de danses folkloriques

Samedi 27 mai à Saint-Come d'Olt, les vaches rythmeront la journée.



Comme les autres années, les musiciens et les danseurs du groupe folklorique "La Bourreio d’Olt" animeront la place de la Fontaine lors des passages des troupeaux ce dimanche 28 mai à partir de 8 heures.

Les horaires de passage des troupeaux sont les suivants : 6 heures, Philippe Villescazes (Cedals-Bozouls) ; 7 h 30, Dominique Rames (Latieule-Esaplion) ; 8 heures, Gérald Berthier (La Courtade-Gabriac) ; 9 heures, Florent Chauchard (Montagnac-Montrozier).

Il est rappelé que le stationnement des véhicules particuliers sera interdit place de la Porte Théron et rue des Fossés du samedi 27 mai à partir de 20 heures au dimanche 28 mai jusqu’à 14 heures. La circulation de tout véhicule sera interdite le dimanche 23 mai de 6 heures à 19 heures (sauf pour les riverains munis d’un laissez-passer et les véhicules d’incendie et de secours) sur la RD 987 dans le sens Saint-Côme – Salgues – Aubrac en raison de la transhumance. La circulation entre Saint-Côme et Nasbinals sera déviée, dans les 2 sens, via Mandailles, Prades-d’Aubrac et Brameloup pour les RD n° 141, 19, 211, 219.