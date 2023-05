Decazeville. Avec le "bus Figaro", les scolaires s’initient au monde de l’opéra

L’opéra sort de ses murs pour aller au-devant des écoliers et collégiens, se faire connaître et apprécier.

Environ 350 jeunes, comprenant une partie des collégiens de l’établissement Paul Ramadier (Decazeville et Firmi), et des jeunes des écoles de quasiment tout le territoire ont assisté à des représentations de l’opéra. Le bus Figaro est un Barbier de Séville de Rossini, réduit en un spectacle d’une heure, et interprété par quatre acteurs et un musicien. Il est produit par l’Opéra national du Capitole de Toulouse. Il sillonne les routes de Midi-Pyrénées pour interpréter 39 représentations sur huit départements. Ce spectacle s’inscrit dans un cadre pleinement pédagogique car le projet avait été proposé au rectorat de la Région qui l’a accepté. Les enseignants se sont portés partout volontaires pour accompagner cet outil culturel. Le Barbier de Séville a été joué au gymnase du collège Paul Ramadier car les Saints de glace jouent les prolongations, sinon cet opéra est interprété dans les cours des écoles.

"Le spectacle est conçu pour faire une liaison entre les CM2 et les 6e (fin école primaire, première année au collège). Pour beaucoup d’enfants, c’est leur première rencontre avec le monde de l’opéra, souhaitons que ce ne soit pas la dernière. Dans un premier temps, cela sert à faire tomber les a priori car l’opéra véhicule une image parfois négative. Cela paraît bizarre et pas forcément folichon. Dans un deuxième temps, les semaines suivantes, les élèves vont découvrir l’histoire de l’opéra et une œuvre littéraire avec les enseignants. Enfin, en regardant la représentation et le matériel qu’il y a tout autour, ils peuvent se rendre compte que le spectacle vivant offre plusieurs métiers (réalisation de décors, accessoiristes, maquillage, perruques…)", explique Valérie Mazarguil qui dirige le service éducatif et culturel de l’Opéra national du Capitole de Toulouse.