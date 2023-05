Aveyron : en 2023 sur l'Aubrac, les Nuits des Burons s’étirent de juin à octobre

Ouverture du "bal" le samedi 10 juin à Thérondels.



Dernièrement, au buron de Léon à Laguiole, le Parc naturel régional de l’Aubrac a présenté la nouvelle édition des Nuits des Burons 2023 qui va s’étirer du 10 juin au 6 octobre pour proposer des soirées exceptionnelles aux habitants de l’Aubrac et des alentours. Douze burons en fêtes, dont plusieurs nouveaux, accueillent du public uniquement pour l’occasion.

"Cet hiver, nous avions lancé un "appel à buron" pour inviter de nouveaux propriétaires à accueillir cet événement", explique Laurent Joyeux, chargé de mission Culture pour le Parc. "À notre plus grande joie, 4 nouveaux lieux sont proposés cette année : les burons de Léon et de Lhon à Laguiole, le buron de Puech Ibers à Saint-Gêniez-d’Olt et d’Aubrac et le buron du Théron de Montorzier à Nasbinals". "Le Buron de Léon est un buron de famille qui avait été inutilisé peut-être depuis les années soixante. Le pignon était tombé, le toit était en très mauvais état. Il y a 3 ans, nous avons décidé de le restaurer et depuis août 2022, c’est un gîte qui peut accueillir 7 personnes. L’électricité est solaire. L’eau vient de la source. Depuis les premières Nuits des Burons, je rêvais de pouvoir y participer, et je suis très heureux que le buron de Léon fasse partie de la programmation 2023 !", raconte Frédéric Vayssade.

"Les Nuits des Burons, c’est à chaque fois l’occasion de profiter d’endroits exceptionnels, au moment du coucher du soleil, et en profitant d’une programmation artistique variée dans une ambiance tout à fait familiale", poursuit Jean-Pierre Kircher, élu du Parc. "Musique traditionnelle, musique classique, musique actuelle, spectacles vivants, cirque, et même un Escape Game sont prévus cette année… Nous poursuivons les missions confiées au Parc par les élus du territoire. En mettant en valeur ces burons, nous souhaitons faire rayonner l’Aubrac et offrir aux habitants du territoire des propositions culturelles d’une belle qualité".

Samedi 10 juin, c’est le buron de Mandilhac à Thérondels qui ouvre le bal de cette édition 2023, avec l’Escape Game de Freemick aventure "La recette disparue", et un spectacle de cirque de la Compagnie 39.39. La formule ne change pas. Accès gratuit et tout public. RDV à 18 h 30. Prévoir des chaussures adaptées, des vêtements très chauds !

Venir en covoiturage, prendre son écocup, ses couverts… Réservation lanuitdesburons@gmail.com Retrouvez tout le programme sur www.parc-naturel-régional-aubrac.fr