Rignac. Basket : la coupe pour les filles

Tout au long de la saison, les seniors filles avaient laissé entrevoir d’énormes possibilités qu’elles n’étaient parvenues à exprimer que par intermittence : la faute à une trop grande inefficacité dans les tirs au panier. Leur adversaire lors de cette finale de coupe de l’Aveyron était l’Élan Basket Aveyron de Rodez qui réunit les meilleures joueuses départementales. Les pronostics n’étaient pas en faveur des Rignacoises d’autant plus que la finale se déroulait à Rodez et que les équipes s’étaient affrontées en première partie de championnat puis en deuxième, soit quatre matchs pour autant de victoires des Ruthénoises. La partie s’est avérée très équilibrée avec un avantage certain pour les Rignacoises traduit par une avance au score aux passages intermédiaires : 15 à 10, 27 à 26, 47 à 40. Et un dernier quart-temps irrespirable : 57 à 57 à 5 secondes de la fin. Une dernière possession rignacoise, un dernier panier au buzzer et il n’y avait plus qu’à recevoir la coupe de l’Aveyron. Un exploit unique dans les annales du club ! En ce jeudi de l’Ascension, les meilleures joueuses départementales étaient du côté de Rignac !